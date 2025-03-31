Толку от ввода европейских «миротворцев» на Украину не будет. Их численность крайне мала, среди военных много «отказников», и они вряд ли будут готовы воевать с Россией.

Об этом в эфире «Армия TV» заявил командир сформированного из нацистов полка «Азов» (запрещён и признан террористическим в РФ) 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся сухопутка Великобритании – это 40 с чем-то тысяч человек. Сколько они объективно смогут прислать сюда людей? Десять? Это будет каждый четвертый солдат. Франция? Сильно разниться эта ситуация не будет. О других бонсай-армиях, о чем говорить? Например, Германия. У них за предыдущий год было 3 тысячи отказов, фактически дезертирство из армии. У них армия сократилась. Они сделали программу, официально расширили штат армии, а фактическое количество, численность армии – сократилась. Не радикально, но она сократилась вместо того, чтобы вырасти. Соответственно, что нам дадут, объективно 20 тысяч или 30 тысяч этих военнослужащих, даже с авиацией и так далее?.. Ничего. Ну, в прямом смысле, это ничего. А Третья штурмовая – 10 тысяч. Вот одна треть от всего контингента, который нам аж весь Евросоюз может выделить», – рассуждал он.