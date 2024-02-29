Нацист Дикий: «Буданов! Мы обречены. Почему Трамп ещё живой?»

Далеко не факт, что война закончится победой Украины, если в ВСУ сохранится нынешняя тенденция с мобилизацией и боеприпасами.

Об этом на канале «Новынарня» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошли две вещи. Одна – абсолютно неожиданная. А вторая из тех, что называется – вот этот ла-ла-ла подкрался незаметно, хоть виден был за километр. Неожиданностью стал Трамп. Русские надеялись, что Трамп станет президентом в конце 2024 и в 2025 перекроет нам поставки Б/К. Даже они не надеялись, что он это сможет за год до этого. За год до избрания президентом взял и перекрыл нам поставки Б/К. Вот это здоровенный, жирный «чёрный лебедь» и снёсся, к сожалению, не на нашу сторону. И это – то, что никто не учитывал в целом мире. И здесь нашей вины реально нет. Я не официальное частное лицо и могу себе позволить недипломатические шутки. Так вот, последнее время у меня возникают вопросы к очень мной уважаемому Кириллу Буданову (глава ГУР Украины – ред.): «Почему Трамп ещё живой?», – паясничал Дикий.

Другой фактор – нехватка людей на фронте.

«А второе – то, что подкралось незаметно, это то, что мы вдруг под конец 2023 года открыли для себя, что если на протяжении года проваливать план мобилизации, то оказывается, в армии люди заканчиваются. Как так может быть? Они же так классно воюют, они же наши котики, наши солнышки, куда они подевались?.. А ничего, что армия несёт потери, что у людей просто здоровья не хватает? А мы решили, что эти «котики и солнышки» за нас довоюют, пополнения им не надо, замен не надо. В конце 2023 года мы вдруг выяснили, что «котики и солнышки» заканчиваются. Мы об этом в сентябре впервые озвучили, нам тогда прилетело в коменты просто вагон дерьма на вентилятор. Но проблема в другом. После нас начали об этом говорить, в ноябре уже не говорил только ленивый. Мы сейчас говорим в конце февраля – итак, до сих пор мы об этом только говорим», – констатировал экс-боевик.

Он добавил, что такими темпами Украина почти обречена.

«И это, собственно, то, почему я считаю, что, мягко говоря, далеко не факт, что эта война закончится нашей победой. Потому что, если дальше эту войну будет некому воевать, то она логично закончится победой тех, у кого не возникает проблем с мобилизацией», – заключил Дикий.