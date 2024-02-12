Опыт «котловодца» поможет Сырскому принять решение в Авдеевке, надеются в Киеве

Гарнизону ВСУ, возможно, необходимо срочно перегруппироваться, чтобы избежать котла в Авдеевке, и это задание номер один нового главкома Александра Сырского.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наверное, есть всё-таки правильное решение, в случае абсолютной угрозы нужно действовать нетривиально, и, наверное, всё-таки Сырский поступит именно так. Авдеевка – это сложный процесс и, честно говоря, если всё настолько критично, то нужно будет подумать, что сделать, чтобы не было котла, и может быть перегруппироваться.

Я не военный эксперт, думаю, что Сырский примет важные быстрые решения. А вот эти разговоры о том, что он готов положить огромное количество военнослужащих, мне кажется, это определённые политические страшилки, которые ненавистники Сырского распространяют очень активно», – сказал Дикий.