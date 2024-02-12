Опыт «котловодца» поможет Сырскому принять решение в Авдеевке, надеются в Киеве

Вадим Москаленко.  
12.02.2024 15:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 777
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина


Гарнизону ВСУ, возможно, необходимо срочно перегруппироваться, чтобы избежать котла в Авдеевке, и это задание номер один нового главкома Александра Сырского.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гарнизону ВСУ, возможно, необходимо срочно перегруппироваться, чтобы избежать котла в Авдеевке, и это задание...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Наверное, есть всё-таки правильное решение, в случае абсолютной угрозы нужно действовать нетривиально, и, наверное, всё-таки Сырский поступит именно так. Авдеевка – это сложный процесс и, честно говоря, если всё настолько критично, то нужно будет подумать, что сделать, чтобы не было котла, и может быть перегруппироваться.

Я не военный эксперт, думаю, что Сырский примет важные быстрые решения. А вот эти разговоры о том, что он готов положить огромное количество военнослужащих, мне кажется, это определённые политические страшилки, которые ненавистники Сырского распространяют очень активно», – сказал Дикий.

Он напомнил, что Сырский – не единственный генерал-мясник для ВСУ.

«Я хочу сказать, что и при Залужном были ужасные вещи, где погибало и продолжает погибать огромное количество военнослужащих Украины. Поэтому, видите, они как-то Залужного пытаются обходить, потому что строят из него политического какого-то идола в ближайшее будущее.

А что касается Сырского, давайте посмотрим, и по делам его будем судить. В конце концов, он имеет опыт. Опыт и негативный, это тоже опыт», – подчеркнул журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть