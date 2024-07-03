Нацист Дикий: Нависла абсолютно реальная угроза потери контроля над трассой на Покровск

Хуже всего дела у ВСУ обстоят на Донбассе, а самая тяжёлая ситуация на Покровском направлении.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там сконцентрированы наибольшие силы врага, и при том – лучшие. Там воюют как раз преимущественно уже очень хорошо пристрелянные, очень опытные части. Там наибольшее продвижение, там абсолютно реальна угроза, что они перережут трассу.

В таком случае, нужно понимать, что там не будет окружения, эта трасса там не единственная. Но обеспечивать логистику по сети полевых дорог – это абсолютно не то же самое, что по нормальной трассе. А они к ней реально приближаются. Там очень тяжело», – рассказал Дикий.