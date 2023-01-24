Нацист Дроздов ужаснулся от количества украинцев, всё ещё почитающих Ленина и Маркса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на тяжёлую войну с Россией, на Украине всё ещё остаётся достаточно много недовольных тотальной бандеризацией страны.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Представьте себе, что в разгар войны, которую Путин позиционирует как «реставрацию СССР», у нас 12% соотечественников, которые негативно воспринимают такое событие, как развал Союза в 1991 году. А 12% – это каждый девятый. Каждый девятый житель нашей страны жалеет, что развалился Советский Союз. Ещё 15% говорят, что им всё равно. Сложите их, и вы получите 27%, то есть каждый четвёртый сейчас, в разгар войны с Россией, имеет негативное или нейтральное отношение к распаду СССР», – возмутился он.

Дроздов ужаснулся от мысли, что где-то на Украине останется улица Маркса, Ленина или Лермонтова.

«Более того, 13% наших сограждан выступают против переименования всей топонимики, которая была названа в честь советских или российских деятелей. А 18% говорят, что им всё равно. Это каждый шестой. То есть, у нас год войны с российским оккупантом, а каждый шестой говорит, что ему всё равно, что он будет жить на улице Чкалова, или Лермонтова, или Ленина, или Маркса ещё вернуть», – злобно резюмировал нацист.