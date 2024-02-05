«Нацист и мясник» – экс-аналитик ЦРУ о Залужном

Вадим Москаленко.  
05.02.2024 16:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинский главнокомандующий Валерий Залужный – бандеровец и подонок, сохраняющий в тылу своих дружков-нацистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабочие диалоги» заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский главнокомандующий Валерий Залужный – бандеровец и подонок, сохраняющий в тылу своих дружков-нацистов. Об...

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«Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком. Он вовсе не отличный парень – он подонок.

Он придерживается неонацистский идеологии. Он был очень осторожен, чтобы не отправлять наиболее идеологизированные войска – «Азов» и «Кракен» – на линию фронта, где их убивают. Потому что он хочет сохранить их.

Вместо этого он отправляет на фронт пушечное мясо – пятидесятилетних стариков, которых накачивают наркотиками», – сказал Джонсон.

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