Нацист и отставной майор ВСУ призывает к подрыву аммиакопровода Тольятти – Одесса

Вадим Москаленко.  
13.05.2024 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Киевское руководство не только продолжает финансировать аммиакопровод Тольятти – Одесса, но и раздаёт брони для сотрудников его обеспечения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство не только продолжает финансировать аммиакопровод Тольятти – Одесса, но и раздаёт брони...

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«Правительство Шмыгаля выделяет более 130 млн. гривен, внимание, на удержание аммиакопровода Тольятти – Одесса, нерабочего. Они собираются скоро торговать аммиаком и прокачивать наш аммиак через аммиакопровод? Если они собираются это делать и готовят себя к торговле с Россией, тогда у меня уже вопрос к СБУ, а вы на что смотрите? Но там же ещё одна собака зарыта. Там же можно забронировать высококлассных специалистов от армии.

Неработающий аммиакопровод, который нужно порезать на металлолом – мы не будем с русскими торговать, потому что найдутся неравнодушные, которые его просто подорвут, если начнётся торговля с Россией, – грозил он.

«Потому что это уже будет даже не барыжничество и торговля на крови, я даже не знаю, как это назвать. Кстати, кто-то говорил, что он нерабочий. А я помню недавно был обстрел этого аммиакопроводо, и говорят, была утечка. Значит что-то таки работало, да? Где-то кто-то понемногу прикуривал, пока мы где-то воюем», – возмущался Лапин.

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