Из украинской армии дезертирует больше людей, чем поступает – при первой же возможности задержанные людоловами ТЦК уходят в самоволку из учебных центров, даже не успев попасть на фронт.

Об этом в эфире видеоблога одесского неонациста Сергея Стерненко заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

