Нацист из ВСУ назвал «наибольшую проблему армии»
Из украинской армии дезертирует больше людей, чем поступает – при первой же возможности задержанные людоловами ТЦК уходят в самоволку из учебных центров, даже не успев попасть на фронт.
Об этом в эфире видеоблога одесского неонациста Сергея Стерненко заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В людях у нас огромная проблема. Объективно никто не может, а, вероятно, очень хотелось бы, скрыть это огромное количество самовольно оставляющих части (СОЧ).
Во-первых, эта цифра с накопительным итогом с начала полномасштабки составила официально 300 тысяч зарегистрированных случаев СОЧ, а, во-вторых, мы видим четкую тенденцию к увеличению.
Если мы посмотрим статистику, которая есть у независимого от армии органа – у генпрокуратуры, то там эти цифры все время растут..
Есть, скорее всего, две причины, почему люди идут в СОЧ. Первая – что они слишком много служили и устали, а вторая, определяющая, – это то, что эти наловленные бусифицированные люди при первой же возможности из учебного центра «сверкают пятками»… Мы выходим в минус, и это наибольшая опасность нашей армии», – заявил Луценко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: