Нацист, каких поискать: у президента Польши обнаружился предок-каратель

13.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Польши Анджей Дуда проводит русофобскую политику и активно поддерживает украинских националистов, потому что один из его предков был нацистским коллаборантом, служившим гитлеровским захватчикам и участвовашим в побоищах на территории Белоруссии.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила ранее преследуемая СБУ украинский публицист Мирослава Бердник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я снимаю вопрос – почему президент Польши Дуда восстанавливает бандеровские мемориалы в Польше и приветствует почетный караул бандеровским приветствием.

Оказывается, двоюродный дедушка президента Польши – каратель Михаил Дуда, кличка «Громенко», – написала она.

Мирослава Бердник напомнила, что Михаил Дуда был членом ОУН с 1937 года. В 1939 году отправился в Германию, и после спецподготовки попал в спецбатальон «Роланд». Отличился в резне отступающих семей красных командиров. После этого, в конце 1941 года, попал в знаменитый «шуцманшафтбатальон-201», сжигавший в Белоруссии целые деревни.

Потом снова в УПА в июне 1947 прорвался через Чехословакию на Запад, в ФРГ. Был завербован США, которые простили боевику все преступления. После этого Михаил Дуда снова отправился на спецподготовку.

В 1950 году в составе диверсионной группы был заброшен с парашютом в СССР, где Дуда, попав в окружение, застрелился. За этот выстрел себе в голову, посмертно Михаил Дуда «Громенко» был награждён званием рыцаря Золотого Креста Боевой Заслуги 1-го класса.

«Подвигам» лыцаря Михаила Дуды даже посвящен бездарный украинский фильм «Железная сотня».

Судя по фото, президент Дуда даже чем-то похож на своего предка – героя 201-го шуцманшафтбатальона», – резюмировала Бердник.