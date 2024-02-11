Предвыборные политические игрища в США обходятся Украине огромными потерями личного состава ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские политические игрища, американская определённая слабость в поддержке Украины привела к тому, что сейчас у нас очень много гибнет украинцев, сейчас они нас поставили на снарядный голод, и сейчас однозначно этим воспользуется тот же Китай, показав слабость Западного мира», – пожаловался Карась.

Однако, поправился нацист, «маемо то, что маемо», и нужно быть благодарными за то, что американцы уже предоставили.

«Много чего бэушного, старого, чего-то немного было и нового, но в любом случае без этого меня бы уже вообще в живых не было, и я им за это бесконечно благодарен, но этого однозначно мало. Они это знают, но у них такая политика, мы не можем судить их политику, мы можем судить только то, что нам нужно выжить и выиграть.

Украинцам нужно не прекращать поддерживать, верить в победу. Мы не знаем, где будет «чёрный лебедь», может что-то случится, поменяется. В долгой войне никто не знает, каким будет финал, поэтому нужно биться до конца», – хорохорился нацист.