Нацист Карась: Без Курска сохранили бы Донбасс, но не взяли бы столько пленных

Вадим Москаленко.  
30.08.2024 22:27
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


В отличие от Украины, Россия – империя, и она не сможет существовать десятками лет, зная, что её исконные территории оккупированы.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещена в РФ), ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от Украины, Россия – империя, и она не сможет существовать десятками лет,...

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«Мы понимаем, что на Покровском направлении очень тяжело, но если бы эти войска, которые были привлечены в курской операции, были брошены на Донбасс, мы бы не потеряли эти территории, но мы бы там не взяли столько пленных. Мы бы не взяли столько территорий, мы бы не нанесли противнику столько проблем, мы бы не нанесли противнику внутриполитический урон. Потому что империя не может стоять в таком формате.

Мы, Украина, у нас отгребли кусок территории, но мы 10 лет без куска нашего Донецка, нашей Луганщины, было больно, но мы жили. Сейчас у нас отгребли кусок Херсонщины, но мы живём. Империя не может существовать, если её кусок ещё и такого размера, увеличивается, отгребает Украина», – вещал Карась.

Он добавил, что стабилизация Донбасса не дала бы столько эйфории, сколько получилось от вторжения на Курщину.

«Когда мы на Донбассе, нас постепенно подгрызают, и если бы сделал это, в три раза медленнее бы отгрызали – моральное состояние наше. И когда мы отгребаем кучу территорий России хотя бы для тех же самых торгов, это совсем другая история. Поэтому курская операция уже на данный момент является успешной», – рассуждал нацист.

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