Нацист Карась: «Мы приближаемся к вонючему перемирию»

Тарас Стрельцов.  
28.06.2024 22:30
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ в боях на Харьковщине якобы остановили наступление России на Финляндию, Прибалтику и Польшу.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ в боях на Харьковщине якобы остановили наступление России на Финляндию, Прибалтику и Польшу....

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«Мы выполняем задачи Запада по защите. Потому что понимаем, что после неудачного наступления на Харьков, который сейчас стал наступлением на Волчанск, то на Финляндию уже никто никуда не идёт, на страны Балтии уже никто никуда не идёт. Польша понимает тоже – никаких коридоров Сувалкинских.

Уже об этом они могут себе рассказывать в Екатеринбурге, когда очередной таджик с бомбой придёт. Уже никто никуда не идёт. Мы выполняем западные задачи, и Запад нас обеспечивает оружием, поэтому нам здесь проще, но вопрос объёмов и количества оружия – здесь мы, да, зависимы», – рассуждал Карась.

По его словам, ближайшие пару месяцев будут решающие бои перед перемирием.

«Сейчас, на мой взгляд, мы приближаемся к вонючему перемирию. Не потому что мы так хотим, а потому что Китай, США, Европа, Россия. Вопрос, как мы на это выйдем. Сейчас идут вот эти горячие бои пару месяцев, когда нужно выложиться на полную», – трепался нацист.

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