Нацист Карась опасается преемника Путина

Украина будет пытаться расшатать ситуацию в России изнутри, работая с сепаратизмом в национальных республиках.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил главарь украинской неонацистской группировки С14, боевик, главарь Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю над той проблематикой, что вместо Путина придет еще более агрессивный. Это нам будет на руку, потому что все равно будет определенная пауза и хаос у них. Но если этот хаос не вывести на стадию полного распада России на разные республики, то через три года то, что придет на замену Путину, соберется и пойдет с лучшей силой. Потому расшатать Россию, привести к внутренних [проблемам] – мы знаем, как это делается.

Просто военное величие, которое у них было на бумагах… разрушая его, мы валим одну из основных опор их политического режима. На поле боя решается то, каким будет настроение в Москве. Потому не нужно наступать на Россию, мы будем исключительно как миротворческие формирования и после того, как этот фронт освобождения России, кавказские эти армии обратятся к Украине, что вы уже так много воевали, знаете, как стрелять, знаете, как нам помогать.

Они нас пригласят, это поддержит ООН, мы подпишем какие-то документы, зайдем туда как миротворцы, будем двигаться потихоньку, потому что если мы быстро туда зайдем, нужно будет это все погасить, а нам нужно будет растягивать удовольствие – они между собой стреляются, оно горит, банды грабят, а мы потихоньку наводим порядок для того, чтобы сторожить газовую трубу, из которой будут поступать репарации в Украину, кроме прямых репараций от московского этого царства», – заявил Карась.