Нацист Карась пригрозил Кадырову ударами по Грозному

Тарас Стрельцов.  
28.01.2023 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Чечня


Чем больше систем ПВО русские устанавливают на крышах столицы РФ, тем их меньше у линии соприкосновения и на других важных направлениях.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил вступивший в ряды ВСУ главарь запрещенной в России неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем больше систем ПВО русские устанавливают на крышах столицы РФ, тем их меньше у...

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«Всё это стремительно приближается. Эти «Панцири», которые прицепили на крыши российских строений, это не двузначный ответ. И это очень классно. Потому что когда на Москву перетягивают «Панцири» и «Торы», их у русских немного, чуть больше ста, а им нужно чем-то и линию соприкосновения закрыть, а кто сказал, что не прилетит к Рамзану Кадырову? Кто сказал, что не прилетит в центр принятия решений кадыровской мафии», – сказал нацист.

«Может, неизвестные хлопки, которые прилетят в Грозный (или Джохар, как этот город будет правильно называться), и где-то там погибнет Кадыров и его окружение, мы выразим ноту сочувствия, что то количество ФСБшников, которое было изнасиловано кадыровцами в Москве, за них наконец прилетела какая-то крылатая ракета, или что-то неизвестное прилетело в Грозный. Потому что в Грозном не хватит «Панцирей» и «Торов», – заявил Карась.

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