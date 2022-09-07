Нацист Карась призвал украинцев закрыть «говорильники» и верить только Генштабу ВСУ

Нужно на государственном уровне пресекать распространение «всякого зрадолюбного фуфла из соцсетей» о положении на фронте.

Об этом в эфире «NTA» высказался боевик ВСУ и главарь неонацистской группировки «С14» Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я опираюсь на те данные, которые у нас публично озвучивает наш Генштаб, прогнозы – нужно за ними следить, а не читать всякое фуфло из соцсетей этих «зрадолюбов» или просто желающих хайпануть на каких-то отрывках информации

. «Наши захватили село»… всем нужно три раз повторить, что его захватили, а возможно, это была операция, которая выполнялась в тестовом режиме и, может быть, противник захватил его обратно. И все сразу: «Ой, все, захватили, мы ничего не умеем и не можем», – сказал Карась.