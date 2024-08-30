На захваченные ВСУ территории Курской области нужно привезти максимальное количество бежавших из России иноагентов-либералов для проведения ярких пиар-акций и финансовых вливаний.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Каспаров приехал на Украину, пришёл к Буданову, мол, мне надо в Судже провести шахматный турнир, я с собой даже дедушку привезу какого-то там, тоже сбежал от Путина. Буданов скажет, надо соглашения, мы не можем, война. А он скажет, а я поеду, дайте мне бомбулей на границе, но должен быть сигнал, что Каспаров – вот он.

Другая Россия, свободная, и он стоит прям в центре Суджи и говорит в стиле Жириновского или Саакашвили: «Путин, я уже здесь, я уже скоро буду! Мне 61 год, жди, мы вернёмся». И это реально в России было бы мемом, все бы говорили – бляха-муха, Каспаров уже в Судже, сумасшедший рвётся к власти, и он знает, что не будет красть, ему 60 лет, а он хочет новую Россию. У него же есть там аудитория поддержки. И такого у них хватает.

Потому что если они будут ошиваться Варшава–Женева–Нью-Йорк, а здесь будут воевать РДК, будет размычка людей пассионарных, которые делают, и таких фигур, которые нужны – Ходорковский, Каспаров. Они должны быть как-то представлены. Если они не будут делать дела, надо вам как-то будет клевать их, они должны быть в Судже сейчас. Даже если Украина не пускает, они должны ходить и клянчить у Буданова», – сказал Карась