Нацист Карась: Русские научились обходить нашу ПВО

Тарас Стрельцов.  
29.06.2024 14:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВС РФ при атаках украинских объектов усовершенствовали разведку, управляемость и взаимодействие по времени поражения, тогда как ВСУ не могут от всего отстреливаться дорогими западными ракетами, которых не хватает.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил основатель крышуемой СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ при атаках украинских объектов усовершенствовали разведку, управляемость и взаимодействие по времени поражения,...

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«Враг меняется, враг усовершенствуется, их ударно-разведывательные комплексы, уже не так бьют по городам «Искандеры», крылатые ракеты. Они модифицируют свои разведывательные дроны – при недостаче ПВО, комплексов малого радиуса действия, обычных ПЗРК. Наши союзники их экономят. И мы не будем бить «Пэтриотом» или «Мамбой» [франко-итальянский ЗРК FSAF SAMP/T] по С-300», – сказал нацист.

«Не знаю секрет это или не секрет, но проблема у нас с ракетами для ПВО, мы не можем на какие-то дроны тратить дорогие ракеты. Поэтому они залетают вглубь, они уже бьют по разным объектам, и здесь у них явно улучшилась управляемость, разведка, улучшилось взаимодействие по времени поражения. Они не стоят на месте», – добавил Карась.

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