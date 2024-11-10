Нацист Карась тоже бросился нахваливать Трампа и поливать Байдена помоями

Тарас Стрельцов.  
10.11.2024 23:32
  (Мск) , Львов
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Дзен, Колониальная демократия, Украина


Даже если новый президент США Дональд Трамп примет решение замораживать конфликт на Украине – всё равно у Киева будет больше возможностей и определённости, чем это было при Байдене, который обещал, но не выполнял.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещенной в РФ), ныне замком полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если новый президент США Дональд Трамп примет решение замораживать конфликт на Украине –...

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«Важно, что при Трампе чего точно не будет не хватать, это политической воли. Она, может быть, нам не будет подходить, занимать какие-то неудобные для нас позиции, но, по крайней мере, можно будет договориться, когда слова и действия американского правительства и оборонного бюджета будут сходиться.

Если они говорят – вы, например, должны мириться, значит, тогда мы можем приводить аргументы. Интриговать, торговаться, применять посредничество других стран. Там, Англия, Австралия, искать общие точки, активизировать нашу деятельность на других континентах, чтобы таким образом говорить, мы там работаем с вами – помогите нам, и добиваться каких-то решений.

Самое страшное, что было – это когда Байден и его администрация говорят, что они за нас, они не дадут проиграть Украине, но реально абсолютно урезают нас по поставкам даже того, что обещали», – сказал Карась.

«При Трампе всё будет по-честному – помогут, не помогут. И уже легче будет договариваться. Уже если мы достигнем согласия по чему-то, этот договор будет выполнен. Если Трамп, например, скажет Путину, что он хочет вывода войск, хочет заморозки, хочет по таким-то областям такую ситуацию, то здесь уже он использует все рычаги влияния, чтобы это произошло. Это проще. Потому что у Украины нет недостатка в политической воле и в агрессивности в защите наших интересов. Трудно было, когда нас обманывали, потому что вели себя перепугано страны Запада относительно российской угрозы», – фантазировал нацистский «Шариков».

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