Нацист Карась угрожает развалить РФ и отправить Украину на Марс

13.08.2019, Киев, Максим Карпенко

К 2030 году Украина будет готова принять в свой состав часть России и стран Прибалтики, чтобы создать «Литовско-Киевскую Русь» и конкурировать с Китаем и США за полеты на Марс.

Такие планы в эфире интернет-канала SobiNews озвучил лидер украинской неонацистской группировки С14 Евгений Карась (на заглавном фото в центре), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, в 2030 году это все будет уходить и, возможно, будет какая-то Невская республика, Воронежская, и они войдут в состав Украины. Беларусь, Воронежская, Невская республики. Возможно, какие-то страны, может, Балтия захочет, и у нас может восстановишься Литовско-Киевская Русь, куда войдут все нормальные люди…

Белоруссию и Украину мало объединять, надо ставить более масштабную цель и, представьте себе, если объединится Невоградская республика, плюс кусочки Московского царства или Каганат, ханство, не знаю, как будет называться, кусок Воронежа, плюс Кубань по-любому. Это уже достаточно серьезный такой будет альянс стран, новый восточно-европейский центр. Можно будет о чем-то говорить и с Китаем, и с Америкой и по поводу искусственного интеллекта, и кто на Марс летит. Можно будет конкурировать», – заявил Карась.