Нацист Карась: ВСУ еле продвинулись, но отменять контрнаступ командование не будет

Тарас Стрельцов.  
16.07.2023 19:10
  (Мск) , Львов
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


За полтора месяца «контрнаступа» украинские войска едва продвинулись на некоторых позициях, однако командование ВСУ не будет отменять план – в расчёте, что русские войска где-нибудь, да дрогнут.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский неонацист, боевик ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За полтора месяца «контрнаступа» украинские войска едва продвинулись на некоторых позициях, однако командование ВСУ...

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«Буквально сегодня говорил со штурмовым подразделением десантников. Само собой, они штурмуют-штурмуют свой участок, успеха не имеют, но, в то же время, это вынуждает и противника постоянно перебрасывать войска, постоянно быть в напряжении, и этим пользуется наша артиллерия.

Поэтому на Запорожчине куда не заедь, а наши группы здесь повсюду работают, всюду кажется, что тяжело и что якобы не будет продвижения. Но потом ты видишь, что на другом участке продвинулись-продвинулись. То есть, фронт смещается медленно, медленно двигается.

Хотя штурм продвигается медленно, линия не сильно двигается, но потенциал противника очень сильно падает.

Поэтому, эти, конечно, беспрецедентно кровавые события даются нам дорогой ценой, но я не увидел сейчас никаких настроений отмены, раздумий, переноса каких-то операций со стороны Генштаба, в публичных заявлениях Минобороны, ГУР, потому что они понимают, что это идёт кровавая бойня, но в ней мы добиваемся результата, и очень сильно перемелем противника», – заверил Карась.

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