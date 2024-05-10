Нацист Карась жалуется, что «Россия бьёт в самую болезненную точку»

Вадим Москаленко.  
10.05.2024 20:04
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Вопросы мобилизации и демобилизации являются очень болезненными для украинского общества, и российская пропаганда этим пользуется.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«У нас очень тяжело. Поэтому русские бьют по демобилизации, набегают боты, предлагают объявить демобилизацию – может быть, кадыровцы не так уж страшно пытают, может, кому-то даже понравится, давайте всех демобилизуем. Это они нам навязывают», – сказал Карась.

«Это в самом деле хорошая точка для атаки россиян. Потому что коррупция, чиновники, народ устал, военные устали. Это очень болезненная точка.

Но если говорить правду – мы не можем не проводить мобилизацию, и не можем проводить демобилизацию. Не можем примириться, и не можем победить, потому что нет сил. Поэтому мы просто боремся для того, что может быть появится черный лебедь», – добавил нацист.

 

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