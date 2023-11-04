Нацист Карась жалуется, что Россия превосходит Украину почти во всём

Вадим Москаленко.  
04.11.2023 18:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Россия значительно опережает Украину по таким показателям, как промышленность, управление и мобилизация общества.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский неонацист, ВСУшник Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия значительно опережает Украину по таким показателям, как промышленность, управление и мобилизация общества. Об...

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«Мы слышали оценку руководителя ГУР Буданова о том, что мы выбиваемся из сроков. И сейчас мы видим, что подобные же оценки имеет Главком.

Мы не знаем, что будет происходить. Темп наступления на фронте меньше, чем мы ожидали, но в любом случае наступаем мы, противник наступает только на Авдеевке», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что Россия превосходит Украину по целому ряду параметров.

«Произошло столкновение двух военных машин, и нет нашего явного перевеса. А перевеса нет по ряду причин: насколько внутри общества была организована государственная работа по подготовке линии обороны, по подготовке средств поражения, изготовлению дронов, по мобилизации людей, по тому, как люди мобилизуются.

Мы наступаем, но наши успехи меньше, чем хотелось бы. Нам будет сложно, противник начал меняться, и нам тоже надо начать меняться», – подытожил неонацист.

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