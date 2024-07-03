Нацист Корчинский грозится превратить Таганрог и Нижний Новгород в «украинское пограничье»

Вадим Москаленко.  
03.07.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинские нацисты собираются продолжать рваться на восток до тех пор, пока не захватят Таганрог, Ростов и Нижний Новгород.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил объявленный Россией в розыск неонацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские нацисты собираются продолжать рваться на восток до тех пор, пока не захватят Таганрог,...

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«Уже долгое время Крым под московитами, Донбасс оккупирован. Не сомневаюсь, что в результате это всё будет принадлежать Украине. Просто, есть такая тенденция…

Когда-то Киев был пограничным городом с печенегами, которые были ничем не лучше московитов. Постепенно, несмотря на все войны – печенеги, половцы, Орда, те же московиты, а украинцы расширялись и расширялись на восток. И сейчас уже другие города приграничные», – трепался Корчинский.

«И когда-нибудь приграничными городами будут Таганрог, Ростов и Нижний Новгород. Это будет украинским пограничьем, и это будет достаточно скоро. Такая тенденция – уже тысячу лет мы прём на восток. Мы отходим, и снова продвигаемся. Но в целом всегда сохраняется наше движение на восток, и все эти земли будут нашими», – подытожил нацист.

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