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Донбасс в 2014 году показал, что русские «любят» Украину только когда та проявляет силу и жестокость, и это надо учесть на захваченных территориях Курской области.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этих территориях нужно создавать военные администрации, привлекать местное население к помощи украинским вооружённым силам, копать рвы, линии обороны, всё, что там нужно делать. Именно это эти люди и хотят делать. Нужно помнить, что русский любит только того, кого боится, не боится – не любит. Если местное население не будет бояться украинских вооружённых сил, оно не будет бояться Украины», – сказал бандеровец.

«Как только они увидят, что украинское государство неспособно на репрессии, они перестанут нас любить, они так привыкли. В 2014 году мы это наблюдали на Донбассе, кстати. Поэтому вести там себя нужно жёстко, но очень рационально с местным населением. И все эти люди, в действительности, хотят, чтобы над ними была жёсткая власть, которая будет принуждать их помогать украинским вооружённым силам», – строил из себя гитлеровца колхозник Корчинский.