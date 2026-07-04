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Украине нельзя допустить, чтобы ее граждане имели доступ к лучшим произведениям русской культуры.

Об этом в беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийских сепаратистов украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда у нас есть в Украине в каждом городе улица Чайковского, это не о музыке, понимаете, это о колонизации. Поэтому надо переименовать их все. Есть еще одна большая проблема, что у наших людей головы забиты этой русской культуркой», – возмущается Корчинский.

Он негодует, что украинцы «не читают Джойса, а читают Булгакова».

«Булгаков воевал в российской армии. Он дезертировал из украинской армии в российскую, целью которой было не допустить украинской государственности. То есть он политическая фигура, кроме всего прочего. Кроме того, я считаю, что он плохой писатель. Ну, не плохой, а очень посредственный», – заявил нацист.

Кроме того, он недоволен, что в романе «Мастер и Маргарита», приехавший в Москву дьявол вместо того, чтобы сконцентрироваться на «сосредоточии мирового зла, ЦК Компартии» занимается тем, что «гоняет управдомов».

Гость эфира считает, что «иногда нужно перегибать» и избавляться от «хорошего московитского даже быстрее, чем от плохого».

«И мы должны знать, что талантливый московит – еще более опасен, чем бесталанный. Толстой действительно великий писатель, этого не отберешь. Но памятникп Толстому и улицы Толстого Украине сейчас не нужны. Просто потому, что он московит. Вот не нужно, и все. Где бы ни родился Булгаков, он тут не нужен. Потому что наша культура – это оружие против них. Их культура – это оружие против нас», – заявил Корчинский.

По его мнению, украинский солдат не должен думать, что на той стороне может быть «утонченный пушкинист», чтобы это не мешало ему ненавидеть русских.