Нацист Корчинский призвал укро-спецслужбы ликвидировать Орбана и Фицо на территории ЕС
Украинские спецслужбы должны развернуть активную практику израильского Моссада на территории Евросоюза.
Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Участились нападения на людей, которые держат украинские флаги, а также на украинцев – и в Европе, и в США. Раздражает их активность. Само собой, это предмет деятельности и украинской общественности, и украинских спецслужб – совершать наказания за такого рода нападения. Если местные правительства неспособны защитить украинцев и украинский флаг или активистов, которые выходят с украинским флагом, то это должны делать украинские спецслужбы и неформальные организации.
Наподобие того, как Моссад разбирается с людьми, которые вредят евреям за пределами Израиля. И это касается как отдельных выродков, так и московской агентуры, так и всяких Фицо и Орбанов», – призвал Корчинский.
«Сейчас, насколько мне известно, всё внимание украинских спецслужб направлено на РФ, на противостояние РФ на самой территории РФ, на оккупированных территориях, на Чёрном море, возможно, в Африке, в Азии. Но очень скор тот час, когда украинские спецслужбы будут заниматься и Европой.
У европейцев слабые спецслужбы, они сами неспособны противостоять московитской агентуре, и украинцы могли бы им в этом помочь. И обязательно помогут. Европа – наш тыл, и этот тыл должен быть чистый», – добавил нацист-бандеровец.
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