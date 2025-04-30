Украинские спецслужбы должны развернуть активную практику израильского Моссада на территории Евросоюза.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Участились нападения на людей, которые держат украинские флаги, а также на украинцев – и в Европе, и в США. Раздражает их активность. Само собой, это предмет деятельности и украинской общественности, и украинских спецслужб – совершать наказания за такого рода нападения. Если местные правительства неспособны защитить украинцев и украинский флаг или активистов, которые выходят с украинским флагом, то это должны делать украинские спецслужбы и неформальные организации.

Наподобие того, как Моссад разбирается с людьми, которые вредят евреям за пределами Израиля. И это касается как отдельных выродков, так и московской агентуры, так и всяких Фицо и Орбанов», – призвал Корчинский.