Нацист Корчинский: Путин остановит войну – и украинцы сами сожрут друг друга

Президент РФ Владимир Путин сейчас находится в раздумьях, продолжать наступление или остановить боевые действия и позволить Украине справиться с собой самостоятельно.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск неонацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Останавливается война через договор или заморозку – на Украине начинаются политические процессы, мы все вцепимся друг другу в горло и будем рвать друг друга очень жестоко. Я всё припомню вам, вы всё припомните мне, это будет очень большая внутренняя дестабилизация. Так или иначе будут открыты границы, уклонисты убегут уже все, даже те, кто и не думал бежать, у нас очень существенно уменьшится количество мужчин. Он [Путин] понимает, что если мы сейчас не перевели страну на военные рельсы, то после заморозки мы точно этого делать не будем. На подготовку к следующей войне у нас будет идти значительно меньше сил и денег, чем идёт на эту. Он понимает, что Запад будет давать нам меньше вооружений и денег, чем сейчас. То есть ему бы, может, и стоило пойти на заморозку или какие-то договорённости, чтобы через год-полтора начать по новой. Когда Украина будет в значительно худшей ситуации. И к этой худшей ситуации Украина доведёт себя сама. По крайней мере, всегда так было, и мы понимаем, что так будет и сейчас», – переживал Корчинский.

По его мнению, Владимир Путин сейчас в раздумьях.

«Сказать точно пойдёт на это или не пойдёт – думаю, сейчас в нём борются мысли, дать ли нам передышку, чтобы мы дестабилизировались и деморализовались ещё больше, или не давать передышку и продолжать наступление», – добавил нацист.