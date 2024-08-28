Нацист Корчинский: У католиков – кризис. Следующим Папой Римским должен стать бандеровец

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Заявление Папы Римского Франциска, который «негативно воспринял» запрет канонической УПЦ на Украине, свидетельствует о том, что Ватикану и всему католическому миру надо быть разборчивее с выбором верховных понтификов.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что у католиков беда. Им бы наконец стоило бы выбрать какого-нибудь католика на должность Папы Римского, потому что последнее время это не получается. Вот этот – коммунист. Какое может быть мнение у коммуниста по этому поводу? Коммунист, русофил, который находился в близких отношениях с агентом ФСБ под псевдонимом Патриарх Кирилл, вероятно, в чём-то зависимый от Москвы, вот у него такое мнение. Оно точно такое же, как у УПЦ ФСБ. Он точно не католик», – трепался Корчинский.

«Короче говоря, мы с вами точно знаем, что следующий Папа Римский должен быть украинцем, и украинским католикам стоило бы организоваться в этом смысле… Конечно, это тяжеловато. Но если удалось выбрать римского папу аргентинца-коммуниста, то я думаю, что какого-нибудь украинского националиста тоже можно будет пропихнуть при определённых условиях», – болтал нацист.