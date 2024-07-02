Запад продолжает помощь Киеву и до сих пор не договорился с Москвой ценой Украины – это чудо, которое однако не может длиться вечно.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда есть угроза, что Запад захочет договориться с Московией ценой Украины. Удивительно, что такие договоры ещё не начались. Мы ожидаем, что Запад начнёт побуждать нас к миру любой ценой, ценой наших территорий, вот уже два года ждём, но то, что нас пока никто не подталкивает, не означает, что это не может начаться. И у Запада есть инструменты, чтобы побудить нас к капитуляции в той или иной форме. Такая опасность всегда есть, тем более, мы помним, как часто Запад расплачивался Польшей, например, в ХХ веке. Мы помним, что Запад не поддержал Украину во время первых и вторых освободительных революций. И то, что он нас сейчас поддерживает – это чудо, но это чудо не может длиться вечно. Поэтому нужно быть бдительными в этом смысле, и главное, не показывать признаков слабости», – трепался Корчинский.

Он призвал «требовать максимума, чтобы не принуждали к минимуму».

«Для того, чтобы с нами так не случилось, мы все должны постоянно демонстрировать Западу и убеждать себя, что мы не готовы ни к каким компромиссам относительно РФ. Нам нужна вся наша территория и нам нужны контрибуции и выплаты со стороны РФ, нам нужна санитарная зона по территории РФ. То есть мы всегда должны упирать на максимум, тогда нас не будут принуждать к минимуму», – разглагольствовал нацист.