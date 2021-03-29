29.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Итальянские СМИ считают, что любые вооруженные формирования на Украине состоят из добровольцев и людей, которые периодически берут в руки оружие и ездят на Донбасс, как на сафари.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал осуждённый в Италии за убийство журналиста в 2014 году и освобождённый усилиями киевских властей боевик Нацгвардии Украины, нацист Виталий Маркив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национальная гвардия Украины за всё время моего преследования, моего нахождения под стражей в Италии, она ни в коей степени не рассматривалась местными СМИ как военное формирование. Они использовали такие слова corpo pare militare, то есть, это полувоенное вооруженное формирование, сформированное из добровольцев, они на этом акцентировали, и людей, которые в свободное время брали оружие и просто напросто ездили, они всегда использовали такие фразы – «на сафари».

То есть, дискредитация добровольческого движения, дискредитация Национальной гвардии Украины. В том числе, не только Нацгвардия, там же под это определение попадали любые вооруженные формирования – ВСУ, нацполиция, и это было без исключений, то есть, что на Украине нет армии как таковой», – сетовал нацист.