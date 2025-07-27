Нацист Мосийчук обвинил Зеленского в убийстве ракетой украинских пленных
Похороны накануне во Львове переданных Украине 12 из 65 погибших полтора года назад от украинской ракеты пленных ВСУшников лишний раз напомнили о скотском отношении киевских властей к своему народу.
Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады и активный в прошлом АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как всегда всё свалили на РФ и Путина. В нынешней ситуации, когда власть решила прикрыть НАБУ и САП под предлогом их работы на Россию, показывает, что ничего не поменялось. Эти скоты всё сожрут и не подавятся. Если что – это про украинцев. Дополняю скринами с каналов-миллионников, большинство из них были удалены.
Сначала сообщали о сбитии российского Ил-76 нашими ВСУ, мол, именно этот самолёт поставлял ракеты С-300 в Белгородскую область. В результате такого рода сообщения удаляли из тг-каналов и сайтов СМИ.
Официально никто так и не ответил – кто же сбил самолёт? Американские чиновники тогда сказали, что он уничтожен ракетой «Пэтриот», а Генштаб ВСУ только сказал об умышленных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации на Украине и ослабления международной поддержки Киева», – напомнил Мосийчук.
Он подчеркнул, что полтора года – достаточный срок, чтобы хоть что-то прояснить.
«Трагедия с Ил-76 – это не только эпизод войны, это лакмусовая бумага отношения государства к своим воинам. Это не политика, это неуважение к народу, это чистой воды бл..дство!
Мне мои источники в Генштабе говорят, что самолёт действительно сбила наша ракета «Пэтриот», что прошла дезинформация, что на этом борту ракеты С-300, которыми будут бить по Харькову. И влупили, не проверив. И убили 65 своих украинских воинов.
Даже если так, должны быть виноваты те, кто принял решение, родные и близкие должны знать правду. И нельзя это просто списать на русских», – причитал националист.
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