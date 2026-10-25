Нацист Мосийчук объяснил – какой «дьявольский план» преследует Зеленский, атакуя Тольятти

Игорь Шкапа.  
25.10.2026 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1051
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Своими ударами по России Украина пытается сорвать перспективы экономического сотрудничества России и США.

Об этом в эфире видеоканала «Маяк UA» заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе нацбатов Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своими ударами по России Украина пытается сорвать перспективы экономического сотрудничества России и США. Об...

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В эфире подняли тему украинской атаки на Тольятти.

«В Тольятти находится самое большое производство аммиака в мире. Буквально на встрече, которая была между Уиткоффом и Путиным, Путин озвучил, что Россия может поставлять громадное количество удобрений на рынок США, и вообще мира, что продуктовую безопасность мировую поддержат… и снижает цены на продукты в магазинах», – сказал Мосийчук.

По его словам, имело место «нанесение ударов по перспективам российско-американской бизнесовой сделки». При этом он говорит, что Украина одновременно бьет и по своим интересам в перспективе, поскольку предприятие в Тольятти связано трубопроводом, с Одесским припортовым заводом.

Мосийчук подчеркивает, что таким образом цена ОПЗ упадет, а его превратят в обычный порт, «который будет уничтожен во время боевых действий».

«Я хочу обратить внимание, что сам завод за 5 лет войны не пострадал, потому что, в том числе, и русские понимают его ценность для дальнейшего возможного функционирования. Припортовая инфраструктура – да, завод – нет. То есть возобновить работу очень легко», – говорт экс-депутат.

По его мнению, удар по Тольятти ничего не даст в военном плане, кроме желания России еще больше уничтожать все на территории Украины.

«Как только заходит речь о мире, о мирных переговорах, Зеленский начинает бить по объектам, удары по которым обязательно вызовут обратную реакцию, поднимут накал войны и снивелируют мирные переговоры», – резюмировал Мосийчук.

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