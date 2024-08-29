Нацист Мосийчук объяснил, почему пресловутый «план победы Украины» – очередная пустышка
Обещанный Владимиром Зеленским «план победы Украины» является очередной пустышкой, направленной на внутреннюю пропаганду.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ну, представит Зеленский план. А дальше что? Его реализация, на что повлияет Байден? Представят кандидатам, но и они на тот момент ни на что повлиять не смогут. То есть, сама идея с этим планом – это большая дипломатическая игра, но пока я вижу на выходе из неё – ноль. Потому что, если зелёная команда думает, что всё в мире вращается вокруг Украины, я скажу так: нет. Мир живёт своими интересами.
Во-первых, в США Трамп навязал очень жёсткую, и, с точки зрения американцев, правильную повестку выборов – внутреннюю. Которая касается нелегальной миграции, налогов, экономики, промышленности, рабочих мест. И Трамп говорит, чтобы американский налогоплательщик не тратил больших денег на войну на Украине. А тут мы приходим с планом, который требует ещё больших вложений. Как на это будут реагировать? Да никак, никто на него не посмотрит!», – сказал Мосийчук.
«Второе – можно написать 120 планов, но когда на земле видят тотальную коррупцию, мародёрство, в том числе на помощи от западных партнёров… представьте себе, кандидат в президенты выходит, и говорит, что будет давать дальше, что будет с его рейтингом?
Это затея, которую пытаются продать внутри нашей страны. Понимая, что там это будет закинутой удочкой, не больше. Но и внутри нашей страны это уже воспринимается очень тяжело», – подытожил экс-депутат-нацист.
Спасибо!
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