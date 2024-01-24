Нацист Мосийчук объяснил, зачем Зеленскому закон о гражданстве

Новый законопроект о гражданстве, внесенный президентом Украины в Верховную раду, нужен не для того, чтобы раздать паспорта с тризубцами представителям диаспоры или воюющим на стороне ВСУ иностранцам. Его «протаскивают» для того, чтобы легализовать распродажу единственного оставшегося ценного ресурса страны – недр и земли.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, никого не волнует украинская диаспора от слова совсем – Зеленскому на нее безразлично, и всей его зеленой камарилье. Это законопроект не о множественном гражданстве, а о том, как быстрее раздать украинские паспорта. Не подумайте, что только тем иностранцам, которые воюют за Украину – нет. В первую очередь – тем иностранцам, которые будут скупать украинскую землю и украинские недра. Самое ценное, что у нас сейчас осталось, что не отобрали, не уничтожил враг – это наша украинская земля и наши украинские недра, которые, согласно Конституции Украины, принадлежат украинскому народу, то есть, украинскому гражданину. И для того, чтобы иностранец получил нашу землю, нашу руду, наш литий, нашу нефть, наш газ – все наше, что есть в земле, ему нужно иметь украинское гражданство. И для этого придумали закончик о множественном гражданстве. А прикрываются диаспорой. План по полному продажу иностранцам Украины», – заключил Мосийчук.