Нацист Мосийчук пророчит концлагеря для русскоязычных

Вадим Москаленко.  
15.10.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Сюжет дня, Украина


Ситуация на фронте и в тылу ужасная для Украины, однако киевские политики продолжают кормить народ сказками о скорой победе.

Об этом в своём эфире заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на фронте и в тылу ужасная для Украины, однако киевские политики продолжают кормить...

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«Сейчас ситуация складывается не в интересах Украины. Что имел в виду Зеленский [говоря о скором завершении войны], я сказать не могу. Я же не могу подсмотреть там его мысли и тому подобное. Я могу говорить только о том, что мы видим в реале. В реале мы видим, что ситуация на поле боя складывается на чью угодно пользу, кроме Украины.

Поэтому, когда Зеленский говорит о завершении войны в 2025 году, у меня возникает один единственный вопрос: каким он видит окончание этой войны? Может, мы снова услышим о пиве на ялтинской набережной, о майских шашлыках, или ещё о чём-то?», – язвил он.

«Ребята, давайте жить реалистически. Мы потеряли массу людей, у нас разорвано общество, нас стравливают друг против друга. Нас делят. Нам обещали, что прекратят делить по языковому признаку, но делят дальше.

Мало закона, которого надо придерживаться. Я думаю, что те, кто делит, уже скоро предложат языковые концлагеря строить. Это, говорю я, один из авторов закона об украинском государственном языке», – добавил нацист.

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