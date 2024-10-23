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Проходящий в эти дни в России саммит БРИКС – это крупнейшее со времен Советского Союза международное мероприятие. Оно означает не просто отсутствие изоляции РФ, а ее дипломатическую победу на международном треке.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, такого уровня международных мероприятий в России не было со времен Советского Союза. Мы можем высмеивать это как угодно, но поставлены перед фактом существования определенного экономически-политического блока. Я не буду «военного» добавлять, но экономически-политического точно, что однозначно влияет и на военную составляющую. Для Кремля это не просто плюс, это победа в международном треке. Если сравнивать, – мы вот собирали «саммит мира» – поговорили, разошлись, – все, никакого… ни экономического, ни политического, ни военного эффекта мы не получили. БРИКС, в отличие от этого, даст России экономические дивиденды. Это немаловажно», – переживал Мосийчук.