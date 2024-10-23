Нацист Мосийчук: Саммит БРИКС в Казани – это политическая победа России

Анатолий Лапин.  
23.10.2024 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 84
 
БРИКС, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Проходящий в эти дни в России саммит БРИКС – это крупнейшее со времен Советского Союза международное мероприятие. Оно означает не просто отсутствие изоляции РФ, а ее дипломатическую победу на международном треке.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проходящий в эти дни в России саммит БРИКС – это крупнейшее со времен Советского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Во-первых, такого уровня международных мероприятий в России не было со времен Советского Союза. Мы можем высмеивать это как угодно, но поставлены перед фактом существования определенного экономически-политического блока. Я не буду «военного» добавлять, но экономически-политического точно, что однозначно влияет и на военную составляющую.

Для Кремля это не просто плюс, это победа в международном треке. Если сравнивать, – мы вот собирали «саммит мира» – поговорили, разошлись, – все, никакого… ни экономического, ни политического, ни военного эффекта мы не получили. БРИКС, в отличие от этого, даст России экономические дивиденды. Это немаловажно», – переживал Мосийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть