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Новости Украины

Все, кто считает, что имеет право говорить на Украине на русском языке, глубоко ошибаются, и будет лучше для таковых, если они покинут страну.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший министр инфраструктуры Украины, а ныне капитан 206-го батальона теробороны ВСУ Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень импонирует, что много украинцев поняли, что русский язык – это такое же смертоносное оружие, как и их ракеты, и самостоятельно без никакого принуждения переходят на украинский язык. Очень важно, чтобы мы между собой в обществе договорились, что русский язык, русская культура, русская история тотально останавливает существование в украинском пространстве. Те люди, которые категорически не готовы общаться на украинском языке, ну, можно принять какой-то вариант, что русский язык умрёт с ними. Естественной смертью, имеется в виду. Те, которым идеи Украины до сих пор под российскими ракетами и ударами не зажгли сердце, должны просто уехать. Если им Украина не нравится, если они Украину не любят, то зачем себя мучить? Уезжайте туда, где вам хорошо. А красть здесь и рассказывать, что мы что-то не так делаем, sorry, так не будет, ребята», – сказал Омелян.

Он подчеркнул, что для украинца всё русское – плохо, без исключений.

«Это, собственно, то, на чём бы я акцентировал, что всё русское должно исчезнуть. И сейчас я всё больше слышу снова экспертов, которые перед большой войной рассказывали нам про биолаборатории, про США, что нужно найти какие-то общие точки соприкосновения, они снова повылазили, начиная варнякать что-то подобное, заходя издалека. Мол, русский язык, вы же понимаете, не всё так плохо… Нет, это плохо. Русский язык – это плохо, русская культура – это плохо, российская история – брехливая, и это плохо. Всё это мы должны сами для себя обозначить, если мы хотим выжить», – добавил один из главных кандидатов на денацификацию.