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31.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Образование, Общество, Украина

Нацист, призывавший жечь людей в Крыму как в Одессе, пообещал взрастить десятки тысяч последователей


Задача неонацистов из «Азова» – взрастить десятки тысяч последователей в ближайшие годы, которые кардинально изменят Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Skrypin» заявил боевик Сергей Филимонов, ранее выступавший за сожжение людей в Крыму по образцу массовых убийств в одесском Доме профсоюзов.

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«Для войны не нужно обязательно убивать оружием. Достаточно просто найти пути манипуляции… Если детей учить, если выучить следующее поколение, уже можно будет манипулировать на их головах и их руками делать ту работу, которую возможно было сделать только войной.

Поэтому нужно воспитывать, чтобы каждый человек на своем примере показывал хорошие дела, каждый показывал справедливость. Мы объединяем вокруг себя много молодежи и стараемся воспитывать их так, как я вижу этот мир. Я надеюсь, это приведет к позитиву, я надеюсь, что таких, как я будут сотни, тысячи, десятки тысяч, и мы сможем поменять страну.

Я не верю в быстрые изменения. Нужна работа. Мы видим ситуацию по Крыму, по Донбассу – воспитывали людей, долго приучали. Если я не ошибаюсь, на Донбассе первая тряпка ДНР появилась в 2004-м году. Их воспитывали.

Для того, чтобы воспитать поколение, нужно 20-ть лет. Раньше, чем через 20-ть лет, я не верю, что страна сможет подняться полноценно на ноги и идти. Нам нужно эти 20-ть лет работать», – заявил Филимонов.

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