Нацист: «Россия банкует. Мотивация воевать пропадёт без западных денег»

Вадим Москаленко.  
08.11.2024 18:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не может позволить себе пойти ни на какие переговоры, пока Россия не согласится капитулировать.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с позывным «Чили», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не может позволить себе пойти ни на какие переговоры, пока Россия не согласится...

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«Всё чаще слышу о каких-то переговорах. Но я себе не могу представить, как эта война может закончиться для нас хоть сколько-то выгодно. Я не думаю, что русские согласны на наши условия, и готовый уйти.

И у нас нет козырей, или рычагов влияния, чтобы мы сказали: «Или так, или что». Может быть, курская ситуация – наш козырь, но у них более выгодная ситуация. Они сейчас заказывают музыку. Поэтому мы не в той позиции, чтобы закончить войну на выгодных условиях», – переживал «Чили».

При этом он пожаловался, что без продолжения западной помощи в «элитных» подразделениях вроде его Легиона начнутся проблемы с зарплатой, и люди потеряют мотивацию.

«Вынужден констатировать, что мы зависимы от западных партнёров. Даже зарплаты военным, я не знаю, потянет ли наш бюджет, чтобы мы их выплачивали. Если зарплаты будут несвоевременно, не думаю, что у людей останется такая уверенность и мотивация.

Думаю, не секрет, что есть военные, которые идут воевать за деньги. И, скажу, это не худший случай», – подытожил нацист.

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