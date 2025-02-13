Нацист Стерненко проклинает Трампа: «Променял нашего Зеленского на диктаторов»

Дональд Трамп не видит стороной переговоров с Москвой ни Европу, ни даже Украину.

Об этом в своём видеоблоге заявил разгуливающий на свободе украинский нацист-убийца Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп пошёл на уступки РФ ещё до начала каких-либо переговоров. Он решил осуществить договорняк с Путиным, он решил с ним напрямую договариваться по российско-украинской войне, и он это сделал до общения с Зеленским.

Трамп решил договориться с Путиным и сразу пойти ему на уступки. Он не требует от России покинуть оккупированные территории, не требует идти ни на какие уступки, зато требует идти на уступки от нас.

Потому что невступление в НАТО – это уступки. Потому что неизвестна судьба, будет ли предоставление оружия со стороны США, неизвестно, будет ли это, это тоже уступки, на которые мы должны пойти. Но не Россия, понимаете?

Основную часть санкций с русских снимут, если произойдут переговоры и договорняк. И агрессор получит себе только территориальные приобретения, престиж внутри страны, уважение со стороны США в лице Дональда Трампа, и не несёт никаких обременений, никаких репараций. И ни о чём об этом Трамп вообще не говорит.

И это крайне плохой сигнал для Украины. Трамп сейчас не видит страны Европы как сторону для переговоров, и у меня есть такое допущение, что и Украину не видит как сторону для переговоров», – причитал Стерненко.