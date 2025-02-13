Нацист Стерненко: «Просвистели вместе с Европой. Нагнёт нас Трамп по полной»

Вадим Москаленко.  
13.02.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если Украина согласится на договорённости Кремля и Белого дома, то заживёт «прекрасно, но недолго».

Об этом в своём видеоблоге заявил разгуливающий на свободе украинский нацист-убийца Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина согласится на договорённости Кремля и Белого дома, то заживёт «прекрасно, но недолго»....

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«Наиболее реальным сценарием выглядит то, что президент Украины Зеленский согласится на предложение Трампа заключить договорняк с Владимиром Путиным. А дальше – там уже выборы. Выборы президента, выборы в Верховную раду, местные выборы. И вот, всё будет хорошо, будет прекрасно, но очень недолго. Это целиком реальный сценарий. У меня нет правильного ответа, скажу сразу, нет ответа, как быть дальше. Я сейчас не агитирую ни за один из вариантов», – трепался нацист.

«Однако очевидно, что и мы в части армейской реформы, и наши союзники европейские в части подготовки к войне и наращивания военной промышленности – прос..ли очень много времени. Времени, которое мы могли бы использовать с пользой, и сейчас быть в намного более сильной позиции, когда мы бы не зависели настолько серьёзно от мнения США и персонально Дональда Трампа. Однако всё это «если бы», а имеем то, что имеем», – горевал Стерненко.

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