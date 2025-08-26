Нацист Тука назвал худший сценарий сценарий для Украины

Снятие США с России даже части санкций станет худшим для Украины сценарием.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-гауляйтер киевского режима в подконрольной Украине части ЛНР, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Худшим для нас будет, когда Трамп займет такую позицию: я умываю руки, они там пусть сами. Это не моя война, не я ее начинал. Если бы я был, то войны бы не было. Тили-тили, трали-вали, Байден сволочь», – говорит экс-гауляйтер.

По его словам, далее Трамп объявит, что надо налаживать бизнес.

«Поэтому я принимаю решение. Мы снимаем с России часть санкций. Вот это был бы для нас гораздо хуже вариант. Но пока я не вижу объективных предпосылок для того, чтобы ожидать именно такого развития событий.

Хотя, опять-таки, возвращаясь к абсолютной непредсказуемости Трампа, к сожалению, могу предположить, что может и так случиться», – опасается Тука.

