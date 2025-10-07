Нацист-тягнибоковец: Угрозы России Западу не имеют никакого веса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад не должен обращать внимания на возможные последствия эскалации на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Эспересо» заявил экс-депутат от запрещенной в РФ нацистской партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воюющий в составе ВСУ с Россией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он призвал не обращать внимания на то, что российский лидер говорит относительно возможных поставок Украине американских ракет «Томагавк».

«[В начале СВО] он угрожал, что в случае поставок оружия последствия будут невероятно тяжелыми. И что? Очевидно, что он будет это говорить, давить. Он давит теперь шахедами на Польшу, залетами авиации на территорию Эстонии, дронов в Германию и Данию», – уверяет нацист.

По его словам, у ЕС и США только два варианта.

«Или давать отпор этим действиям и еще больше помогать Украине, которая сегодня реальная сила, не дающая Путину идти дальше… Если бояться, ничего не делать или не помогать Украине, это только увеличить аппетиты Путина», – пугает Ильенко.

Он считает, что руководство России и далее будет угрожать последствиями, но считает, что эти угрозы следует игнорировать.