Нацист-тягнибоковец: Угрозы России Западу не имеют никакого веса

Игорь Шкапа.  
07.10.2025 18:47
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Запад не должен обращать внимания на возможные последствия эскалации на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Эспересо» заявил экс-депутат от запрещенной в РФ нацистской партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воюющий в составе ВСУ с Россией.

Он призвал не обращать внимания на то, что российский лидер говорит относительно возможных поставок Украине американских ракет «Томагавк».

«[В начале СВО] он угрожал, что в случае поставок оружия последствия будут невероятно тяжелыми. И что? Очевидно, что он будет это говорить, давить. Он давит теперь шахедами на Польшу, залетами авиации на территорию Эстонии, дронов в Германию и Данию», – уверяет нацист.

По его словам, у ЕС и США только два варианта.

«Или давать отпор этим действиям и еще больше помогать Украине, которая сегодня реальная сила, не дающая Путину идти дальше… Если бояться, ничего не делать или не помогать Украине, это только увеличить аппетиты Путина», – пугает Ильенко.

Он считает, что руководство России и далее будет угрожать последствиями, но считает, что эти угрозы следует игнорировать.

