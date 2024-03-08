Нацист-ВСУшник призвал украинцев «вырезать в себе под корень» всё русское

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Если украинцы не откажутся от всего русского, то рано или поздно в их дома придёт Россия.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ВСУ Иван Буряк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня война, и культура – это мегаважное оружие. Там, где русских не ждали, там они не удержались. На Киевщине, на Сумщине, на Харьковщине. Они удержались в Донецкой, Луганской областях и на части Запорожской, и всё такое. То есть моё убеждение – там, где их ждали и ждут, там они и держатся», – уверял ВСУшник.

Он призвал украинцев держать у сердца два цвета – жёлтый и голубой.

«Поэтому всему нашему обществу надо понять, что мы должны под корень вырезать всё русское в себе, забыть о триколоре, о языках, о церквях и обо всём, что нас связывает с Российской империей, и тогда им не будет смысла сюда идти, потому что у них не будет никаких аргументов. Они кругом, и в Европе, они кругом идут за своей, типа, кровью. Они хотят нашей крови для того, чтобы мы перекрасились, и призываю всех: стирайте эту краску! Берите к сердцу только два цвета – голубой и жёлтый», – вещал Буряк.