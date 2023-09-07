Нацист жалуется, что ВСУшники уже шесть месяцев не видят ничего, кроме штурмов
Находящиеся на передовой подразделения ВСУ сильно нуждаются в отдыхе, потому что на протяжении многих месяцев подряд их бросают из одного штурма на другой.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил один из главарей политического крыла неонацистского террористического полка «Азов», «Национальный корпус» Евгений Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В студии попросили прокомментировать, насколько воюющие подразделения ВСУ нуждаются в ротации.
«Если речь идёт о ротации тех подразделений, которые сейчас выполняют боевые задачи – безусловно, она нужна. И чем больше проходит времени, тем более острым становится этот вопрос.
Очевидно и абсолютно логично, что чем дольше идут боевые действия, тем больше людям нужен отдых – кто-то получает ранения, гибнет, а кому-то просто нужен отдых», – сказал Жорин.
Он подчеркнул, что те всушники, которым посчастливилось выживать в боях, по полгода занимаются одними боями.
«Например, некоторые шесть месяцев уже находятся непосредственно выполняя боевые задачи, не видя белого света, ничего кроме штурмов и отражения штурмов. Поэтому, безусловно, этих людей надо усиливать и менять», – добавил нацист.
Спасибо!
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