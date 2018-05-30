30.05.2018, Киев, Владимир Гладков
  622 просмотров
Киев, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Украина

Нациста «Филю» из «Азова» отпустили до приговора суда под ночной домашний арест


Боевика украинского нацистского полка «Азов» Сергея Филимонова выпустили из зала суда.

В качестве меры пресечения для националиста был избран ночной домашний арест на два месяца, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Дела обстоят не худшим образом, потому что избрали ночной домашний арест по обвинениям, которых я так и не понял. В прошении о поруке было отказано. То, что сейчас происходит, называется «плата за справедливость». Всё по одному сценарию: люди борются по кабинетам, не могут добиться справедливости, обращаются к «Нацкорпусу», добиваются справедливости, закрывается застройка. Одновременно проходят две вещи: открывается криминальное дело и застройка признаётся незаконной. В этот раз та же история.

Такую плату приходится платить тем, кто неравнодушен», – прокомментировал сегодняшнее заседание глава созданной на базе «Азова» ультраправой партии «Национальный корпус», нардеп Андрей Билецкий.

Напомним, вчера дело против Филимонова передали в суд для рассмотрения по существу. Филимонову грозит срок в 7 лет тюрьмы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть