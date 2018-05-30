30.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Нациста «Филю» из «Азова» отпустили до приговора суда под ночной домашний арест

Боевика украинского нацистского полка «Азов» Сергея Филимонова выпустили из зала суда.

В качестве меры пресечения для националиста был избран ночной домашний арест на два месяца, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дела обстоят не худшим образом, потому что избрали ночной домашний арест по обвинениям, которых я так и не понял. В прошении о поруке было отказано. То, что сейчас происходит, называется «плата за справедливость». Всё по одному сценарию: люди борются по кабинетам, не могут добиться справедливости, обращаются к «Нацкорпусу», добиваются справедливости, закрывается застройка. Одновременно проходят две вещи: открывается криминальное дело и застройка признаётся незаконной. В этот раз та же история.

Такую плату приходится платить тем, кто неравнодушен», – прокомментировал сегодняшнее заседание глава созданной на базе «Азова» ультраправой партии «Национальный корпус», нардеп Андрей Билецкий.

Напомним, вчера дело против Филимонова передали в суд для рассмотрения по существу. Филимонову грозит срок в 7 лет тюрьмы.