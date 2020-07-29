Нациста Ганула ведут по сценарию Стерненко: Кого он убьет?

29.07.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Давно не секрет, что нацистов-активистов крышуют на Украине силовые структуры. С лозунгом «Слава Украине!» можно безнаказанно давить на суды и оппонентов-политиков, отжимать бизнес и землю, разбойничать, словом, вытворять все, что не укладывается в рамки закона. Даже убивать можно.

Хрестоматийный пример чему — Сергей Стерненко, филигранно дополнивший свой бэкраунд из уголовных дел убийством. Сразу после содеянного он сбежал из Одессы в Киев, к своим поближе.

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Но свято место пусто не бывает, и на роль наци-пугала был назначен Демьян Ганул. Ага, тот самый, чьим именем изгажены все новостные ленты — «Машину активиста обстреляли!», спасем всем миром ублюдка! Тьфу, мерзость.

А сходство в биографиях упомянутых отбросов, легенды и прикрытия и в правду зеркальны. Вот смотрите…

Оба «одесситы»

«Одессит» Стерненко приехал в Одессу из села Садовое под Белгород-Днестровским. Так как собирать «Правый сектор» из одесситов занятие столь же перспективное, сколь снабжать рыб зонтиками, сам возглавил областное отделение ПС. Ганул же прибыл в Южную Пальмиру из села Новоселицкое, что под Кировоградом, и возглавил т. н. «силовой блок» одесского «Правого сектора».

Оба «герои»

Стерненко — один из участников массового убийства людей 2 мая 2014 в Доме профсоюзов. Ганул также. В годовщины «одесской Хатыни» Стерненко регулярно приходил на Куликово поле, издеваясь над скорбящими. Ганул и вовсе докатился до того, что приперся на Куликово поле с шашлыками и сожрал их (напомню, что шашлыками наци-шваль и интеллигенция с хорошими лицами называли заживо сожженных одесситов). Оба считают и неоднократно заявляли, что погибшие в Доме профсоюзов — «не люди».

Моральные уроды

И Стерненко и Ганул срывали концерты артистов — российских или просто не являющихся националистами. Оба же участвовали в люстрациях путем погружения неугодных в мусорные баки, а также добивались увольнения с работы учителей вузов за преподавание на русском языке. Каждую священную для одесситов дату, будь то День освобождения города он немецко-фашистским захватчиков или 9 Мая, моральные уроды пытались превратить в побоище, провоцируя и не гнушаясь издеваться над детьми и стариками.

«А нас за что?»

На Стерненко, согласно его же заявлениям в полицию, было совершено несколько нападений, во время которых его «избивали, повредили машину, стреляли». Весной нынешнего года автомобиль Ганула Мерседес был подожжен неизвестными. Сами ли они «избились» и «возгорелись» или кто подсобил — та или иная версия до сих пор не доказаны.

Презумпция убийства

Два года назад, после того как Стерненко убил человека, он оговорился — мол, психика его перегружена чередой нападений, вот он и вынужден был защищаться. Несколько месяцев назад и Ганул заявил: «Я оставляю за собой право на самооборону, придется носить что-то запрещенное, потому что полиции плевать на безопасность».

Результат

Стерненко — убийца. Ганул — ?.. Но вы сами видите, как, практически до мелочей, совпадают биографии патриотов.

Причем перечисленное — только верхушка айсберга. При упоминании о рейдерских захватах, черном аптечном бизнесе по торговле наркотическими препаратами, дележке земли и предприятий, осквернении памятников, каждый одессит в первую очередь подумает о Стерненко и Гануле. И если разбирать каждого из них досконально, то никакой заметки не хватит, ведь это не один том уголовных дел!

Как писал еще недавно ныне покойный автор «ПолитНавигатора» Игорь Плисюк, «в последние годы Ганул числится лидером «Уличного фронта», еще одной шайки профашистского толка, совмещающей рейдерство и рэкет с политическим бандитизмом и нападениями на мирных жителей, смеющих чтить память погибших 2 мая и героев Великой Отечественной войны.

И все это делается буквально на глазах аваковской полиции, вынужденной снова и снова отпускать на волю пойманных с поличным явных правонарушителей! Еще бы, ведь недаром всю эту шайку громил именуют в народе «аваковскими псами»! Какой же слуга посмеет обидеть обнаглевшего хозяйского барбоса, пусть он и бросается на всех подряд?!».

И вот эта сиротина, эта скотина бесприютная, этот пес (простите, настоящие собаки!) Ганул вдруг пожаловался… Поехал он, мол, с побратимами в город Южный (35 км от Одессы). Поехал якобы поддержать местных жителей, собравшихся демонтировать незаконно установленный МАФ на местном пляже. На Ганула ведь посмотришь, и «законность» тут же крупным шрифтом у него на лбу выступит, с битой и пистолетом наперевес.

Но тут у МАФа обнаружился хозяин и его соратники. Ганулу объяснили, что дело о сносе или не сносе сейчас в суде — как суд решит, так и будет. Что напоследок сказал жителям Южного Ганул сотоварищи, пока неизвестно. Но по дороге в Одессу его машину обстреляли из других машин. А вот, что он сказал для СМИ: «Мы узнали, что это те самые люди, которые были на пляже. Нас хотели столкнуть с трассы, начали обстреливать из травматического оружия. Чудом в меня не попали. Стреляли с двух сторон. Мы начали отстреливаться. Чем не покушение?».

Как позже сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области, автомобили, в которых находились стрелявшие, были обнаружены, а их владельцы задержаны. А бандит Ганул — что не в первой — опять оказался в роли жертвы.

Когда-то мафиози Аль Капоне был задержан не за весь тот ад, который он выстроил и творил на протяжении жизни, а за неуплату налогов. Сравнивать Демьяна Ганула с такой, в своем роде, легендарной личностью не хочется — учитывая масштабы, его можно было бы задержать за акт дефекации под деревом, например. Да и этого не надо — вот он, уже в руках!

Сначала пусть как жертва и свидетель, но потом ведь можно поднять и его прошлые уголовные подвиги. Но этого не будет. Это не по сценарию. О Стерненко мы думали точно так же, а он мало того, что стал убийцей, так еще и сплотил вокруг себя таких же дегенератов, которым и решение суда не указ.

Вот и с Ганулом следующий пункт в этой омерзительной раскадровке — убийство. Зачем это надо кураторам швали, сказать трудно — для последующего шантажа, для того, чтобы биоробот навсегда оказался на крючке (рыпнешься, дадим ход уголовке) или чтобы все вокруг этих павианов с гранатой боялись — вопрос!

Одно ясно точно: лучше с патриотом по вызову рядом не находиться, сейчас он представляет собой бомбу замедленного действия. И это не я нагнетаю — это, повторюсь, по сценарию кураторов.