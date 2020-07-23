23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, нацизм, Политические репрессии, Украина
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Нациста, напавшего на депутата, выпустили под поручительство Порошенко


Печерский суд Киева выпустил на свободу экс-боевика «АТО» Александра Погребиского, который накануне облил зелёнкой депутата Верховной рады Олега Волошина за то, что тот позволил себе усомниться в необходимости закрытия русских школ и наличия суверенитета у Украины.

Погребиского взяли на поруки члены партии Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу подчеркнуть, что мы были свидетелями покушения на госсуверенитет Украины, поэтому действия Александра по отношению к преступнику Волошину являются абсолютно адекватными. Александр – патриот, ветеран АТО, абсолютно невиновный человек. Он реализует свое конституционное право и защищает право добровольцев, волонтеров как член политической партии «Европейская солидарность»…

Это дело должно стать предметом отдельного расследования как дело о дискредитации имиджа Украины в мире, возвращении Украины назад под российское влияние. Мы будем этому препятствовать!» – заявил Порошенко в суде.

«Речь идет о деле чести не просто о невиновном, а патриоте, который действовал в полном соответствии с законом», – добавил экс-президент.


Кроме того, Порошенко прямо указал судьям, что за окнами «несколько сотен» очень решительно настроенных митингующих, абсолютное большинство которых ветераны «АТО», которые пришли поддержать своего «побратима».

В результате Погребиского выпустили под личные обязательства и поручительство народных депутатов от «ЕС».

Позже Порошенко уточнил, что это ещё не победа.

«Дорогие друзья! Сашко Погребиский – с нами!» – объявил Порошенко, оказавшись на улице вместе с выпущенным националистом.

«Дякуемо-дякуемо!» – кричала толпа.

«Победа будет тогда, когда за решеткой окажутся предатели Украины, которые поставили под сомнение наш государственный суверенитет, существование нашего государства, за которое патриоты Украины сотни лет проливали свою кровь. Которые поставили под сомнение суверенитет Украины над Крымом! Которые являются реальной пятой колонной страны-агрессора, против которой борются такие ветераны и патриоты, как Сашко. Аплодисменты украинским воинам, ветеранам и добровольцам», – кричал в микрофон Порошенко.

«Мы будем бороться за то, чтобы государство отдавало должное и уважение добровольцам Украины, а не бросало их без артиллерийской поддержки, без наступления в серой зоне, оставляя их умирать под огнём агрессора. Сегодня, благодаря тому, что вы все тут, и это не только «ЕС», спасибо всем политическим силам, которые пришли требовать защиты, волонтёрам, добровольцам и ветеранам. Мы вместе движемся к нашей украинской победе! А теперь слава Сашку Погребискому!» – разглагольствовал бывший президент.

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