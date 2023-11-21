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В Одессе с огнестрельными ранениями был госпитализирован один из идеологов местного «Нацкорпуса» и по совместительству глава ОПГ «Автомайдан Одесса» Евгений Резвушкин. Естественно, «побратыми» вопят о покушении на светоч украинской независимости. Пробежимся вкратце по «светочу».

Напомню, что перед эсбэушным контрацептивом Ганулом роль предводителя патриотов по вызову выполнял именно Резвушкин — ярчайший пример того выводка нацистов, который прикрывал преступления «славаукраиной» еще до того, как это стало мейнстримом.

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Девять лет назад он жег шины и грабил золотые курятники «злочинной влады» совсем не ради искусства.

Вот лишь несколько фрагментов из его бэкграунда, которые помнит Google.

«…стало известно, что наемники Резвушкина участвовали в налетах на фермеров в Одесской области — на их совести поджоги полей с пшеницей тем, кто отказывался давать его банде деньги».

«…в активе Резвушкина — избиение охранника одной из строек Одессы, блокирование работы завода в Одесской области, «наезд» на застройщика — тогда Резвушкин заявил, что если ему не принесут 20 тысяч долларов, то он заблокирует стройку».

«…суд рассматривает в отношении Резвушкина дело по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». Заседание длится с марта 2019 года».

«…«активисты» Резвушкина устроили перестрелку с другими «активистами». Причиной разборки был конфликт двух чиновников из «Укртрансбезопасности», каждый из которых претендует на контроль над взвешиванием, а соответственно и «обилечиванием» грузовиков».

«…за избиение прокурора и нападение на главу телеканала, а также на руководителя отдела «Одесского облавтодора» Резвушкин не понес никакого наказания. Все это сошло ему с рук, как и стрельба возле села Дачное Одесской области».

«…сфера интересов организаций Резвушкина очень широка: от пунктов приема металла и рыбхозов до строительства и отжима общежитий. От участия в рейдерстве, крышевании игровых автоматов и банального рэкета он перешел к контрабанде».

«Резвушкин на своем автомобиле сбил 74-летнюю пенсионерку. Женщина с множественными переломами костей черепа была госпитализирована в городскую больницу».

(Кстати, вышеприведенные ремарки как нельзя лучше описывают послемайданную жизнь).

Вам мало? Ну, держите еще! Помимо перечисленного, Резвушкин проходил по делу о разграблении царского скифского кургана в Николаевской области, раскапывать который его люди, охраняющие «черных археологов», полезли почему-то с оружием. Ну а главное дело его жизни — крышевание и «отжим» незаконного игорного бизнеса.

Ну а чтобы как-то прикрывать свой оголтелый бандитизм и иметь индульгенцию от наказания, на досуге подстреленный «герой» занимался и делами сугубо патриотическими. Именно его машина с номером «666» ездила по Одессе 2 и 9 мая, транслируя на всю округу фашистские марши, издеваясь над матерями погибших в день великой скорби, и изгаживая празднующим день Великой Победы.

Заткнулся же он только после того, как два с половиной года назад был задержан в Одессе за вымогательство.

«Прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату — 80 000 гривен за так называемое крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит», — сообщили тогда в полиции.

По этому делу и идет сейчас суд, на заседание которого и приехал Резвушкин, как истинный патриот, бежавший с началом СВО за границу. Вот что рассказала его жена:

«Он получил два огнестрельных ранения, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. На данный момент его жизни ничего не угрожает, но в сознание он приходит редко и ненадолго. Нападение произошло уже когда мы собирала вещи, чтобы снова уехать из города».

Питать иллюзии насчет того, что урода подстрелил некто, обуреваемый праведным гневом и чувством мести за жертв 2 мая, не приходится — как раз от таких случаев гниль, подобная Резвушкину, и защищена украинским законом (при всей тяжести вменяемых ему статей, он даже не находится на подписке о невыезде). А, учитывая его послужной список «добрых дел», скорее всего, это сделали такие же патриоты от бизнеса. Просто не устану повторять — иных патриотов на Украине нет.