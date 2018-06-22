22.06.2018

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Нацисты из С14 попались на теракте

Адвокат задержанного судом бразильского ополченца Рафаэля Лусварги Валентин Рыбин хочет добиться ареста боевиков из группировки С14, которые незаконно похитили добровольца и лишили его свободы.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Магнолия-ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам адвокат, также боевики должны быть привлечены к ответственности по статье «терроризм» за давление на суд.

«Лица, которые причастны к похищению Рафаэля Лусварги и нанесению ему телесных повреждений, а также совершения террористического акта в плане давления на решение власти, должны быть привлечены к ответственности. Я так считаю и сделаю все для того, чтобы власть привлекла лиц, которые к этому причастны, к ответственности», – заявил Рыбин.

Напомним, в январе прошлого года Лусварги был осужден на 13 лет тюремного заключения, позже он был выпущен на свободу в рамках обмена пленными между Украиной и ЛДНР. 4 мая его похитили неонацисты из группировки С14 и привезли под стены СБУ в Киеве. 7 мая суд арестовал его на два месяца. Из-за незаконных действий боевиков СБУ возбудила уголовное дело в отношении главаря С14 Евгения Карася.