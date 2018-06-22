22.06.2018
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Политические репрессии, Скандал, Спецслужбы, Украина

Нацисты из С14 попались на теракте


Адвокат задержанного судом бразильского ополченца Рафаэля Лусварги Валентин Рыбин хочет добиться ареста боевиков из группировки С14, которые незаконно похитили добровольца и лишили его свободы.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Магнолия-ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам адвокат, также боевики должны быть привлечены к ответственности по статье «терроризм» за давление на суд.

«Лица, которые причастны к похищению Рафаэля Лусварги и нанесению ему телесных повреждений, а также совершения террористического акта в плане давления на решение власти, должны быть привлечены к ответственности. Я так считаю и сделаю все для того, чтобы власть привлекла лиц, которые к этому причастны, к ответственности», – заявил Рыбин.

Напомним, в январе прошлого года Лусварги был осужден на 13 лет тюремного заключения, позже он был выпущен на свободу в рамках обмена пленными между Украиной и ЛДНР. 4 мая его похитили неонацисты из группировки С14 и привезли под стены СБУ в Киеве. 7 мая суд арестовал его на два месяца. Из-за незаконных действий боевиков СБУ возбудила уголовное дело в отношении главаря С14 Евгения Карася.

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